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Общество

Встреча с Российским союзом молодёжи пройдёт в проектном офисе «Команды 2018» в Пскове 19 марта

Сегодня, 19 марта, в 17:00 в проектном офисе «Команды 2018» в Пскове состоится встреча с представителями Российского союза молодёжи (РСМ). Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, в программе запланирован рассказ о центральных программах и федеральных проектах РСМ, о планах и реализации проектов, сотрудничестве и международных отношениях.

«Обсуждение обширной истории Российского союза молодежи, массовое вступление в ряды Российского союза молодежи. Нам есть, чем гордиться, и мы готовы поделиться с вами. Если у тебя куча идей, ты мечтаешь о новых друзьях, знакомых и единомышленниках, хочешь правильно реализовать свой потенциал, хочешь участвовать во всероссийских программах, обучениях и форумах – присоединяйся к нашей команде Российского союза молодежи. Открой новые возможности», - говорится в анонсе. 

 Спикером на встрече выступит председатель отделения Российского союза молодежи в Псковской области Алёна Иванова.

Регистрация для участников проходит по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFsl0GU1Y9g-ZvFxcY0zZzrSTqY5YwIRBIXFnQw4vjkunrCw/viewform

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