Встреча с искусствоведом Ольгой Васильевой состоится в псковском офисе «Команды 2018»

09:56, 19 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 19 марта, в 10:00 в проектном офисе «Команды 2018» в Пскове состоится встреча с искусствоведом Ольгой Васильевой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия, которое проводится в рамках недели православной книги.

На встрече планируется рассмотреть несколько тем: этимология слова «книга», история Библии, основные переводы состав и содержание Библии, история иллюстрирования содержания Библии, иллюстрированные Библии.

Лекция искусствоведа будет сопровождаться иллюстрированным видеорядом и показом фильма И. В. Лёвочкина «Миниатюры рукописных книг XII-XX веков».