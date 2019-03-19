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Общество

Встреча с искусствоведом Ольгой Васильевой состоится в псковском офисе «Команды 2018»

Сегодня, 19 марта, в 10:00 в проектном офисе «Команды 2018» в Пскове состоится встреча с искусствоведом Ольгой Васильевой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия, которое проводится в рамках недели православной книги.

На встрече планируется рассмотреть несколько тем: этимология слова «книга», история Библии, основные переводы состав и содержание Библии, история иллюстрирования содержания Библии, иллюстрированные Библии.

Лекция искусствоведа будет сопровождаться иллюстрированным видеорядом и показом фильма И. В. Лёвочкина «Миниатюры рукописных книг XII-XX веков». 

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