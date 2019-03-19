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Общество

Прощание с почетным гражданином Пскова Анатолием Изосиным проходит в церкви Георгия со Взвоза

Сегодня, 19 марта, в 10:00 в церкви Георгия со Взвоза по адресу: Псков, улица Георгиевская, 1 состоится прощание с почетным гражданином Пскова, заслуженным строителем России, бывшим директором Псковского домостроительного комбината Анатолием Изосиным, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, Анатолий Изосин скончался 17 марта. 

Анатолий Изосин

Анатолий Изосин родился 5 августа 1950 года в селе Юлово Пензенской области. Окончив в 1972 году Пензенский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство», он по распределению был направлен на работу на Псковский домостроительный комбинат, ныне - ЗАО «ДСК». За период работы с 1972 по 1981 год Анатолий Изосин был мастером, прорабом, старшим прорабом, начальником участка. В декабре 1981 года приказом Псковского территориального управления строительства он был назначен главным инженером ДСК.

17 июня 1996 года Анатолий Изосин был избран генеральным директором ЗАО «ДСК».

В 2002 году ему присвоено звание «Заслуженный строитель России».

В 2005 году Анатолий Изосин отмечен благодарственным письмом за вклад в дело возрождения российского меценатства. В 2006 году ему была вручена юбилейная медаль «Ветеран Минстроя СССР и Россевзапстроя». В 2008 году Анатолий Изосин получил звание «Почетный гражданин России», а в 2009 году - «Человек года 2009». В этом же году был награжден орденом «Лидер Российской экономики - 2009».

В феврале 2010 года награжден дипломом администрации Псковской области «За возрождение Российских традиций милосердия». В этом же году внесен в библиографическую энциклопедию «Выдающийся руководитель предприятий и организаций».

В 2011 году Анатолий Изосин удостоен Национального общественного статуса «Герой труда Новой России». В этом же году награжден Общественной наградой Крестом Ордена «Строитель XXI века».

В октябре 2012 года комитет по туризму инвестициями и пространственному развитию по Псковской области наградил Анатолия Изосина дипломом международной архитектурной конференции за поиски гармоничных и эффективных путей развития древних городов в XXI веке. В этом же году он был внесен в книгу «Люди мира» Первое международное издание «Росси - Современники».

В 2013 году Анатолий Изосин Указом президента № 253 от 19 марта 2013 года награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Он являлся председателем попечительского совета Красногородской школы-интерната, членом попечительского совета государственного учреждения социального обсуждения «Социально реабилитационного центра для несовершеннолетних» Дедовического района, членом Клуба православных предпринимателей «За труды во Славу Церкви», а также попечительского совета благотворительного фонда строителей «Память».

За многолетнюю плодотворную деятельность, способствующую укреплению мощи, величия и процветания Российской Федерации, профессионализм Анатолий Изосин 12 ноября 2010 года внесен в реестр «Федерального справочника» как кадровый резерв Российской Федерации.

18 июля 2014 года на 46-й сессии Псковской городской Думы 5-го созыва Анатолию Изосину присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова».

26 декабря 2017 года Анатолий Изосин ушёл с поста директора ЗАО «ДСК».

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Прощание с почетным гражданином Пскова Анатолием Изосиным проходит в церкви Георгия со Взвоза

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