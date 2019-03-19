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Общество

Около шести тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошлой неделе

С 11 по 17 марта в Псковской области зарегистрированы 5 тысяч 965 случаев заболевания ОРВИ, в Пскове – 2 тысячи 487. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость ОРВИ по Псковской области ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 1,8%, в Пскове – выше на 11%. Всего за неделю госпитализирован 121 человек.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на среднем уровне, отметили специалисты. За неделю обследованы 33 больных с признаками ОРВИ, у одного диагностирован вирус А (H1N1)-2009, у трёх -  А несубтипированные вирусы, у восьми - А (H3N2), у двух – парагрипп (1,3).

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