Иван Цецерский: Память об Анатолии Изосине навсегда останется в наших сердцах

11:43, 19 марта 2019, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский от имени псковичей, депутатов Псковской городской Думы, городской администрации и себя лично выразил соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Почетного гражданина города Пскова, заслуженного строителя России Анатолия Изосина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Ушел из жизни прекрасный человек, талантливый руководитель, очень много сделавший для нашего города, – отметил Иван Цецерский. – Почти всю свою трудовую жизнь Анатолий Изосин посвятил работе в строительной фирме ДСК. Во многом благодаря его заслугам на карте города появились новые жилые микрорайоны, сотни горожан переселились в благоустроенные квартиры».

Глава города напомнил, что при личном участии Анатолия Изосина в Пскове была построена новая школа на Завеличье, здание Псковского областного суда, детский сад-ясли на улице Коммунальной, поликлиника УФСБ России по Псковской области и многие другие социальные объекты.

«Анатолий Изосин был по-настоящему уникальный человек, он был удостоен многих званий - «Заслуженный строитель России», «Человек года 2009», «Лидер Российской экономики - 2009», «Герой труда Новой России», обладатель юбилейной медали «Ветеран Минстроя СССР и Россевзапстроя», награжден Общественной наградой Крестом Ордена «Строитель XXI века» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», – рассказал Иван Цецерский.

Он подчеркнул, что трудолюбием, ответственным отношением к делу, внимательным подходом к людям Анатолий Изосин заслужил искреннее уважение коллег по работе и жителей Псковской области. «В знак признания его заслуг и вклад в развитие города Пскова ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова», – подчеркнул он.

«Люди знали и ценили его за порядочность, справедливость, профессионализм, компетентность, работоспособность, умение найти верное решение. Память об Анатолии Изосине навсегда останется в наших сердцах», – добавил Иван Цецерский.

Напомним, Анатолий Изосин скончался 17 марта. Сегодня, 19 марта, с 10:00 в церкви Георгия со Взвоза по адресу: Псков, улица Георгиевская, 1 проходит прощание с ним.