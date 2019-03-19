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Общество

День открытых дверей для предпринимателей и юрлиц проведёт псковский Роспотребнадзор 21 марта

21 марта с 12:00 до 16:00 в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области и его территориальных отделах пройдёт день открытых дверей для предпринимателей и юридических лиц. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, акция будет посвящена вопросам применения санитарно-эпидемиологического законодательства и технических регламентов ТРТС.

Мероприятие пройдёт в целях реализации информационной политики по работе с предпринимательским сообществом, повышения грамотности населения в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, развития механизма открытости Роспотребнадзора.

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