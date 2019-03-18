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Турнир по волейболу открыл комплекс мероприятий «Недели здоровья»

18 марта в Пскове стартовал ежегодный конкурс «Неделя здоровья», сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодёжном центре.

В этом году конкурс собрал 10 команд и рекордное количество участников. К участию допускались команды из шести человек. Первым видом спорта, в котором участники зарабатывали баллы, стал волейбол.  Первое место в спортивном состязании заняла команда «Адреналин», второе - «Авангард», а почетное третье место жюри присвоило команде «Довмонт». 

За каждую победу команды получают баллы: за 3 место - 1 балл, за второе место - 2 балла, а победители получают 3 очка. 

Помимо этого, жюри оценивало стилистику команд, их дружность и слаженность. Эти баллы будут учитываться при равенстве прочих баллов при подведении итогов недели. 

На протяжении недели участники будут пробовать себя в таких спортивных категориях, как: фитнес-тест, витамин-челлендж, стрельба из лука, плавание, боулинг и армрестлинг.

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