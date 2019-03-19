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Общество

Более 1 млрд рублей направят на реализацию проекта «Чистая вода» в Псковской области

В рамках проекта «Чистая вода» в Псковской области планируется провести инвентаризацию объектов водоснабжения, утвердить региональную программу по повышению качества питьевой воды и осуществлять строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения. На эти цели будут направлены 1 млрд 69 млн рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области, к 2024 году планируется, что 87,9% населения Псковской области будут обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

Напомним, что с 2019 года в рамках указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Псковской области реализуется федеральный проект «Чистая вода».

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