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Общество

Дни Москвы пройдут в Пскове

В конце июля в Пскове планируется провести Дни Москвы. Такое решение было принято в ходе совещания, проходившего под руководством заместителя губернатора Псковской области Нинель Салагаевой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в заседании также приняли участие представители всех заинтересованных ведомств и профильных структур администрации области.

В рамках программы пройдут круглые столы по экономике, образовании, здравоохранении, туризма. Также запланированы деловые встречи, посещение предприятий региона, спортивные мероприятия, концерты московских коллективов и экскурсии.

О проведении Дней Москвы губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорился с заместителем мэра Москвы Владимиром Ефимовым. Также сообщается, что мероприятие станет ответным на проведение Дней Псковской области в Москве, которые пройдут с 23 по 24 мая.

Нинель Салагаева поручила проработать мероприятия, и подготовить сводный план подготовки к мероприятию.

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