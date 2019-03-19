До +6 и осадки ожидаются 20 марта в Псковской области

17:42, 19 марта 2019, ПАИ

20 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -2 до +3 градусов, днём — от +1 до +6.

Ожидается ветер западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление останется низким.