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Общество

Три сотни кур не прошли ветеринарный контроль в Псковской области

Рога лося и три сотни кур не прошли ветеринарный контроль в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

При проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке границы Российской Федерации в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз 300 кур и одной тонны рогов лося. Домашние птицы и партия рогов на двух автомобилях везли из Белоруссии на территорию Псковской области без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность и происхождение.

Инспекторы обнаружили отсутствие подтверждения полной таксидермической обработки рогов лося, гарантирующей их сохранность при комнатной температуре. Также отсутствовали документы, подтверждающие приобретение товара в розничной сети. Перемещение 300 кур и одной тонны рогов лося по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате товаров.

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