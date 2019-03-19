Три сотни кур не прошли ветеринарный контроль в Псковской области

18:07, 19 марта 2019, ПАИ

Рога лося и три сотни кур не прошли ветеринарный контроль в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

При проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке границы Российской Федерации в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз 300 кур и одной тонны рогов лося. Домашние птицы и партия рогов на двух автомобилях везли из Белоруссии на территорию Псковской области без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность и происхождение.

Инспекторы обнаружили отсутствие подтверждения полной таксидермической обработки рогов лося, гарантирующей их сохранность при комнатной температуре. Также отсутствовали документы, подтверждающие приобретение товара в розничной сети. Перемещение 300 кур и одной тонны рогов лося по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате товаров.