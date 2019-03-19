0
17:54
Псковская «Зоозащита» начала приём заявок на участие в выставке бывших бездомных кошек
17:50
На атомной подлодке «Псков» снова появится подшивка «Псковской правды»
17:38
Более 1 млрд рублей направят на реализацию проекта «Чистая вода» в Псковской области
17:32
Проект строительства в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен» получит господдержку
17:05
Подарочный сертификат на проведение торжества разыграет петербургская «Студия душевных свадеб» на «Свадьбе EXPO’19»
15:50
В гендерные праздники женщины оказались многословнее мужчин
15:22
Наталия Неласая: Сколько помню себя, столько и наш театр
Еще новости
Общество

Гедиминас Таранда встретится с псковичами в проектном офисе «Команда 2018» 22 марта

22 марта в 17:00 заслуженный деятель искусств России, балетмейстер Гедиминас Таранда встретится с творческими жителями Псковской области в проектном офисе «Команда 2018», сообщили Псковскому агентству информации в проектном офисе «Команда 2018».

Отмечается, что Гедиминас Таранда приезжает в Псков в рамках XLV Фестиваля русской музыки.

Организаторами мероприятия, которое проводится в рамках всероссийского проекта Федерального агентства по делам молодёжи «Диалог на равных», выступили Росмолодёжь и проектный офис «Команда 2018».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • #Команда2018
Гедиминас Таранда встретится с псковичами в проектном офисе «Команда 2018» 22 марта Бесплатные курсы по русскому языку будут проходить в проектном офисе #Команды2018 с 15 марта Встреча псковской спортивной общественности с Алексеем Немовым в проектном офисе #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ) Михаил Ведерников: Будем договариваться о выделении средств на оплату работы тренеров регионального центра спортивной гимнастики Первую международную «ганзейскую зарядку» предложили провести в Пскове Алексею Немову Алексей Немов: Надо пахать, если хочешь чего-то добиться Порядка 85 млн рублей планируется вложить в создание Центра спортивной гимнастики имени Алексея Немова в Пскове В 2019 году в Пскове пройдет Чемпионат мира по воркауту Встреча с представителями Федерации космонавтики России пройдёт в проектном офисе «Команды 2018» 9 марта Заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам оценил возможности #Команды2018
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Псковская «Зоозащита» начала приём заявок на участие в выставке бывших бездомных кошек
19 марта 2019
Псковская «Зоозащита» начала приём заявок на участие в выставке бывших бездомных кошек
На атомной подлодке «Псков» снова появится подшивка «Псковской правды»
19 марта 2019
На атомной подлодке «Псков» снова появится подшивка «Псковской правды»
Более 1 млрд рублей направят на реализацию проекта «Чистая вода» в Псковской области
19 марта 2019
Более 1 млрд рублей направят на реализацию проекта «Чистая вода» в Псковской области
Проект строительства в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен» получит господдержку
19 марта 2019
Проект строительства в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен» получит господдержку
Подарочный сертификат на проведение торжества разыграет петербургская «Студия душевных свадеб» на «Свадьбе EXPO’19»
19 марта 2019
Подарочный сертификат на проведение торжества разыграет петербургская «Студия душевных свадеб» на «Свадьбе EXPO’19»
В гендерные праздники женщины оказались многословнее мужчин
19 марта 2019
В гендерные праздники женщины оказались многословнее мужчин
Отель «Покровский» презентует свои возможности на выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове
19 марта 2019
Отель «Покровский» презентует свои возможности на выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове
Гедиминас Таранда встретится с псковичами в проектном офисе «Команда 2018» 22 марта
19 марта 2019
Гедиминас Таранда встретится с псковичами в проектном офисе «Команда 2018» 22 марта

Идет загрузка...