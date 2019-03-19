Гедиминас Таранда встретится с псковичами в проектном офисе «Команда 2018» 22 марта
22 марта в 17:00 заслуженный деятель искусств России, балетмейстер Гедиминас Таранда встретится с творческими жителями Псковской области в проектном офисе «Команда 2018», сообщили Псковскому агентству информации в проектном офисе «Команда 2018».
Отмечается, что Гедиминас Таранда приезжает в Псков в рамках XLV Фестиваля русской музыки.
Организаторами мероприятия, которое проводится в рамках всероссийского проекта Федерального агентства по делам молодёжи «Диалог на равных», выступили Росмолодёжь и проектный офис «Команда 2018».