Необученные и неаттестованные сотрудники службы безопасности работали в «Псковавиа»

15:36, 19 марта 2019, ПАИ

В ОАО «Псковавиа» были выявлены необученные и неаттестованные сотрудники сил обеспечения транспортной безопасности. Нарушения были зафиксированы по результатам проверки, которую провела Псковская транспортная прокуратура, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В этой связи Псковская транспортная прокуратура направила в суд исковое заявление. По результатам его рассмотрения суд удовлетворил исковые требования прокурора.