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Общество

В гендерные праздники женщины оказались многословнее мужчин

Tele2 сравнила итоги пользовательской активности псковских клиентов в гендерные праздники. Общее количество входящих звонков в Международный женский день на 47% превысило число вызовов, совершенных в День защитника Отечества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Мобильный оператор Tele2 проанализировал активность абонентов Калининградской области в февральский и мартовский праздники. По статистике, женщины общались больше мужчин на 47%. Средняя продолжительность входящих вызовов у женщин в их праздник также превысила продолжительность разговоров 23 февраля. В среднем поздравление с Днем защитников Отечества длилось около 7 минут, а с Международным женским днём – 9 минут.

Более высокую активность в женский праздник Tele2 наблюдала и в других каналах связи. Количество SMS, которые отправляли 8 марта, на 46% превысило аналогичный показатель, зафиксированный оператором в февральский праздничный день.

Оператор также сравнил использование интернет-трафика в гендерные праздники. Женщины в свой день в сети сидели дольше, чем мужчины в февральский праздник: представительницы прекрасного пола использовали 8 марта на 9% больше интернет-трафика, чем мужчины 23 февраля.

Кроме того, Tele2 проанализировала появление новых устройств в своей сети в праздники. Оператор предположил, что смартфоны могли стать подарком к одному из праздничных дней. В этом случае женщины смартфоны покупали или получали в подарок в свой праздник чаще, чем мужчины 23 февраля. У женщин новых телефонов зафиксировано на 13% больше, чем у мужчин. Отметим, что мужчинам и женщинам чаще дарили модели брендов Samsung, Huawei и Nokia.

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