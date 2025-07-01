Первый за несколько лет случай кампилобактериоза зафиксирован в Пскове

07:25, 01 июля 2025, ПАИ

18-летний солдат-срочник после полевого выхода почувствовал себя плохо и обратился за поомщью к псковским врачам. Как сообщается в группе Псковской областной инфекционной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте», сначала молодой человек отправился к медикам военной части с жалобами на тошноту, рвоту, температуру выше 39 градусов, боли в животе и жидкий стул.

Спустя два дня, солдат обратился в приемное отделение инфекционной больницы. Биоматериалы пациента отправили в ПЦР-лабораторию, где была обнаружена бактерия кампилобактер.

Кампилобактериоз – острая кишечная инфекция, возбудителями которой являются бактерии кампилобактеры. Основным источником заражения человека инфекцией служат сельскохозяйственные животные и птицы. Особенность конкретного клинического случая заключается в том, что это первый прецедент за весь период работы Псковской областной инфекционной клинической больницы, функционирующей пять лет.

Лечащий врач пациента Екатерина Великис подобрала терапию, и уже 28 мая молодого человека выписали из медицинского учреждения.

