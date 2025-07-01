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Наступила макушка лета — Ярилин день

Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут, пишет calend.ru.

До сих пор нет единого мнения о том, кем именно считали Ярилу люди. Существуют, к примеру, версии о том, что он был богом солнца, богом любви и страсти, богом сил природы. Считалось, что на Ярилу все живое «приходит в яр», то есть начинает плодоносить. «Ярило — добрый молодец, на белом коне разъезжает, на русых кудрях — венок, в левой руке — ржи пучок, в правой — палица. Взмахнет Ярило рожью — нивы тучнеют, хлеба колосятся; взмахнет палицей — громы гремят, дожди льют. Куда конь ступит, там трава шелковая с лазоревыми цветами стелется», — так рисовали в народе образ божества.

Ярилин праздник называли особенным; говорили, что его «целый год ждут», что это «всем дням день». На Ярилу ждали сверхъестественных явлений: солнце замедляло ход, а на земле образовывались особые «дыры», сквозь которые можно было посмотреть на другой край света, а то и на потусторонний мир. Для этого нужно было в полдень заплести в косу крепкие березовые ветки и взглянуть сквозь них с крутого берега реки; верили, что таким образом можно увидеть близких, о которых давно не было вестей.

В этот день отправлялись на покосы, набивали матрацы свежескошенной и высушенной травой. По вечерам собирались у костров, веселились, водили хороводы, заваривали душистые чаи на травах. Устраивали также «ярилины игрища», ярмарки, посещения родственников. Праздники сопровождались кулачными боями, песнями, плясками и разгульным весельем.

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