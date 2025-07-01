Реставрация храма Николы со Усохи в Пскове завершится к концу года

08:44, 01 июля 2025, ПАИ

В церкви Николы со Усохи в Пскове завершено устройство кровли над четвериком. Практически полностью заменена стропильная система. Выполнена новая обрешетка, заменено покрытие кровли, сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Памятник архитектуры XV–XVI веков находится в Списке ЮНЕСКО. В основе проекта реставрации, выполненного по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова ( Псковской области)» – разработки легендарного специалиста по древнему зодчеству Пскова архитектора Юрия Спегальского.

Реализация проекта продолжается в бесперебойном режиме в соответствии с графиком. Восстановлены стены галереи с южной стороны. Завершены работы на барабане, восполнены утраты, воссоздан декор. Обнаружены и восстановлены первоначальные формы окон, которые были растесаны позднее.

Самые масштабные работы ведутся в интерьерах храма. Восстанавливается первоначальная обмазка, реставрируется кладка. Основной объем работ подходит к своему завершению.

Впереди – подключение коммуникаций, большой объем работ по благоустройству территории, в том числе мощение булыжником территории храма, пониженной до исторической отметки. Полное завершение реставрации запланировано на конец 2025 года.