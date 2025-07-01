Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Реставрация храма Николы со Усохи в Пскове завершится к концу года

В церкви Николы со Усохи в Пскове завершено устройство кровли над четвериком. Практически полностью заменена стропильная система. Выполнена новая обрешетка, заменено покрытие кровли, сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

Памятник архитектуры XV–XVI веков находится в Списке ЮНЕСКО. В основе проекта реставрации, выполненного по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова ( Псковской области)» – разработки легендарного специалиста по древнему зодчеству Пскова архитектора Юрия Спегальского.

Реализация проекта продолжается в бесперебойном режиме в соответствии с графиком. Восстановлены стены галереи с южной стороны. Завершены работы на барабане, восполнены утраты, воссоздан декор. Обнаружены и восстановлены первоначальные формы окон, которые были растесаны позднее.

Самые масштабные работы ведутся в интерьерах храма. Восстанавливается первоначальная обмазка, реставрируется кладка. Основной объем работ подходит к своему завершению.

Впереди – подключение коммуникаций, большой объем работ по благоустройству территории, в том числе мощение булыжником территории храма, пониженной до исторической отметки. Полное завершение реставрации запланировано на конец 2025 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 июля 2025

Более 270 млн рублей направлено на соцподдержку жителей Псковской области
01 июля 2025

Иск на 30 млн рублей выставила Минфину жительница Великих Лук
01 июля 2025

ФСБ пресекла в Пскове противоправную деятельность агента телекоммуникационной компании
01 июля 2025

Александр Котов – ветеранам боевых действий: Спасибо за вашу храбрость и преданность Отечеству
01 июля 2025

Реставрация храма Николы со Усохи в Пскове завершится к концу года
01 июля 2025

Первый за несколько лет случай кампилобактериоза зафиксирован в Пскове
01 июля 2025

Наступила макушка лета — Ярилин день
01 июля 2025

Около 11 тысяч жителей Псковской области остаются без электроэнергии из-за непогоды

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...