На премьере балета «Лебединое озеро» в Пскове будет играть концертмейстер Большого театра

15:28, 19 марта 2019, ПАИ

Концертмейстер и солист Большого театра, заслуженный артист России Александр Калашков будет играть на премьере балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро» в исполнении Имперского русского балета (руководитель – Заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда) и Симфонического оркестра Псковской филармонии (художественный руководитель и главный дирижер – Николай Хондзинский). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Александр Калашков окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского и уже на пятом курсе был приглашен в Большой театр. Сейчас он является концертмейстером оркестра Большого театра.

«Александру Калашкову удаётся счастливо сочетать работу «первой скрипки» главного театра России с сольным исполнением музыки различных стилей», - рассказали в дирекции. - Артист активно сотрудничает с музыкальными коллективами и солистами, его отличает постоянное стремление к совершенствованию технического мастерства, гармоничное развитие классической техники исполнения. Его выступления всегда характеризуются великолепным звуком и особой энергией, придающей новое звучание даже хорошо известным произведениям. Стараясь не замыкаться в рамках привычного репертуара, Александр Калашков всегда сохраняет открытость новым – вплоть до самых смелых – музыкальным идеям».

За эти годы он участвовал во всех оперных и балетных постановках театра, работал с выдающимися советскими и российскими дирижёрами, среди которых – Геннадий Рождественский, Евгений Светланов, Мстислав Ростропович, Юрий Темирканов, Теодор Курентзис.

Псковичи смогут увидеть балет «Лебединое озеро» в рамках 45-го юбилейного Фестиваля русской музыки имени Н.А. Римского-Корсакова и М.П. Мусоргского 23 марта (начало - в 19:00) и 24 марта (начало в 14:00).

Напомним, что фестиваль пройдёт в Пскове с 21 по 27 марта. Накануне, 20 марта, в галерее «Цех» откроется выставка юной петербургской художницы Лайлы Мевес «Звук и тишина».

21 марта старт фестивалю даст концерт легендарного хора имени Пятницкого. 26 марта состоится вечерний детский концерт при участии Псковского симфонического оркестра и мастера песочной анимации Оксаны Чунчуковой «Сказки Пушкина». Также в рамках фестиваля руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда проведет балетный мастер-класс с псковскими детьми, занимающимися в балетной студии «Щелкунчик».

27 марта завершит фестивальную неделю концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Николая Хондзинского.

Заказ и боронование билетов - в кассе или на сайте филармонии http://philpskov.ru/afisha/?1674