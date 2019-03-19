«Гдовская заря» войдет в состав АНО «Издательский дом «МЕДИА 60»

12:58, 19 марта 2019, ПАИ

Депутаты Гдовского районного Собрания приняли решение о даче согласия на ликвидацию муниципального предприятия «Редакция газеты «Гдовская заря». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 19-й сессии Собрания, которая проходит сегодня, 19 марта, за это решение высказались 10 депутатов, против – 6.

По информации ПАИ, газета «Гдовская заря» после ликвидации муниципального предприятия войдет в состав Автономной некоммерческой организации «Издательский дом «МЕДИА 60».