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Общество

«Гдовская заря» войдет в состав АНО «Издательский дом «МЕДИА 60»

Депутаты Гдовского районного Собрания приняли решение о даче согласия на ликвидацию муниципального предприятия «Редакция газеты «Гдовская заря». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 19-й сессии Собрания, которая проходит сегодня, 19 марта, за это решение высказались 10 депутатов, против – 6.

По информации ПАИ, газета «Гдовская заря» после ликвидации муниципального предприятия войдет в состав Автономной некоммерческой организации «Издательский дом «МЕДИА 60».

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