Скидку на съемку от Владислава Давыденкова смогут получить гости «Свадьбы EXPO`2019»

16:17, 21 марта 2019, ПАИ

На выставке «Свадьбе EXPO`2019» видеограф Владислав Давыденков проконсультирует гостей по вопросу свадебных съемок, а также предоставит скидку в 10% при заказе видеоуслуг. Об этом Псковскому агентству информации сообщил видеограф.

Собеседник агентства рассказал, что к выставке он также подготовит презентационные материалы с собственными работами. Гости смогут задать вопросы о съемках. Кроме того, как отметил Владислав Давыденков, он будет снимать ролик о «Свадьбе EXPO`2019», в котором могут принять участие все желающие.

«В прошлом году на выставке была концертная программа, которую хотелось бы увидеть и в этом году. Ещё интересно было наблюдать за «живыми стендами», где моделям делали макияж. Хочу, чтобы и в этом году выходные дни были не менее интересными. Возможно, это мероприятие поможет задуматься многим о таком празднике как свадьба», - добавил Владислав Давыденков.

Напомним, главная еvent-выставка города «Свадьба EXPO`2019» состоится 23 и 24 марта в ТРК «Акваполис».

В ней примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое.

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков, шоу-программа. Кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно будет принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

В рамках выставки в Псковской области в четвертый раз выберут лучшего свадебного фотографа, приём работ на конкурс от «Комсомольской правды – Псков» уже стартовал.

Кроме того, «Псковская правда» объявила о запуске свадебного фотоконкурса «Пара года».

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону: (8112) 702-042.

Вход на выставку будет свободным.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года, читайте здесь>>>