Определён призовой фонд псковского фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ»

14:20, 19 марта 2019, ПАИ

Стали известны призы, которые получат участники девятого танцевального хип-хоп фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ», который пройдёт 19 и 20 апреля в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодежном центре, главным призом мероприятия станет поездка на «YALTA SUMMER JAM», который является одним из крупнейших международных хип-хоп фестивалей и в этом году «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» является официальным отборочным этап на участие в фестивале.

Слет любителей уличных танцев происходит на главной площади ялтинской набережной, которая на это время становится ареной для танцевальных поединков. Лучшие исполнители поппинга, брейкинга, футворка, вакинга и других стилей уличных танцев соревнуются здесь в мастерстве на протяжении пяти дней. Наряду с танцевальными «битвами», гости фестиваля могут посетить мастер-классы от известных брейкдансеров, насладиться выступлениями диджеев и концертами популярных хип-хоп и фанк-групп.

В каждой из номинаций определён список призов. Например, победители в номинации BREAK-DANCE battle (Upgradez Kidz) получат специализированную одежду для танцоров: шапки для вращения на голове, напульсники, свитшоты и другие ценные подарки. Для победителей в отдельных номинациях приготовлены кубки, сделанные на основе официального логотипа. Помимо этого, участники и победители получат множество сертификатов от спонсоров, грамоты и брелки, а кто-то даже авторский торт.

Напомним, 19 и 20 апреля в Пскове пройдёт ежегодный танцевальный хип-хоп фестиваль «БЕЗ_ПРЕДЕЛ». Он будет разделён на два дня: 19 апреля в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова пройдёт отбор шоу, а 20 апреля в спортивно-развлекательном парке «Простория» пройдут финальные выступления и батлы.

Проявить себя можно будет в HIP-HOP battle (Baby) 1х1 (от 3 до 8 лет), BREAK-DANCE battle (Baby) 1х1 (от 3 до 6 лет), HIP-HOP battle (Junior) 1х1, BREAK-DANCE battle (Upgradez Kidz) 1х1 (от 7 до 10 лет), HIP-HOP battle (Profi) 1х1, BREAK-DANCE battle (Junior) 1х1 (11-16 лет), BREAK-DANCE battle (Profi) 1х1. Командная номинация шоу «ALL STYLES» впервые будет подразделена на 2 возрастные подгруппы: 3-10 лет и 11-35 лет.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 апреля. Подать заявку на нужную номинацию можно в официальной группе фестиваля «ВКонтакте» (Номинации и регистрация в информации группы), возможно заполнить заявку на участие в Псковском городском молодёжном центре (улица Максима Горького, 15) или прислать заявку на электронную почту с пометкой «БЕЗ_ПРЕДЕЛ 2019»: pgmc-pskov@mail.ru, указав в заявке: ФИО, номинацию, дату рождения, телефон и e-mail (для сольных танцоров) или ФИО руководителя, телефон руководителя, номинацию (для коллективов)