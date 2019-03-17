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Житель Пустошкинского района незаконно хранил винтовку Мосина и патроны

В одной из деревень Пустошкинского района сотрудники полиции изъяли у 52-летнего местного жителя винтовку Мосина с патронами, которую он незаконно хранил у себя. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 8 марта у данного местного жителя произошел конфликт с гражданами из соседней деревни, которым он угрожал винтовкой. Оппоненты отобрали у него оружие и сообщили о произошедшем в полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники отделения полиции по Пустошкинскому району изъяли винтовку, а также боеприпасы к ней. По заключению экспертов, винтовка признана огнестрельным оружием, а патроны – пригодными для стрельбы.

По словам подозреваемого, винтовка досталась ему еще от деда, который ее где-то нашел и хранил в укромном месте. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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