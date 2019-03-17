Кражи велосипеда, холодильника и продуктов раскрыли полицейские в Дедовичах

14:25, 19 марта 2019, ПАИ

В Дедовичах полиция раскрыла кражи велосипеда, микроволновой печи, монитора, телевизора, холодильника и продуктов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в этих кражах подозревается 31-летний безработный, ранее судимый житель Дедовичского района.

По версии следствия, в период с 15 по 16 марта из подъезда дома по улице Энергетиков он похитил велосипед. 17 марта подозреваемый из кафе по улице Пионерской, разбив стекло, похитил продукты. А 18 марта из дома по улице Энергетиков, выбив входную дверь, он украл микроволновю печь, монитор, телевизор и холодильник.

В результате оперативно-розыскных мероприятий с применением служебно-розыскной собаки, полицейские по «горячим следам» установили подозреваемого в совершении всех этих преступлений. Похищенное изъято. Возбуждены уголовные дела. В ходе следствия устанавливается причастность подозреваемого к совершению и других подобных краж.

В полиции отметили, что существенный вклад в раскрытие серии этих краж внес кинолог со своей бельгийской овчаркой по кличке Сури.