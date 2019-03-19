Псковский «Зубр» наколол дров для зооприюта «Шанса»

14:44, 19 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 19 марта, сотрудники отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области накололи дров для пункта передержки бездомных животных региональной зоозащитной организации «Шанс». Об этом Псковскому агентству информации сообщили сотрудники организации.

Зоозащитники пояснили, что на прошлой неделе пункту передержки подарили и привезли спилы деревьев на растопку. «Но чтобы сделать чурки дровами, их нужно было расколоть. Задача просто непосильная: чурки огромные, тяжелые. И сегодня спасать хрупких женщин от тяжелого труда приехали сильные и мощные защитники. Буквально за час они перемолотили эту гору в дрова, аккуратно сложили в дровяник», - рассказали в «Шансе».

Волнтёры организации назвали сегодняшний день «настоящим праздником» и поблагодарили ребят из спецназа за помощь.