Парные вязаные игрушки представит Елена Селюн на выставке «Свадьба EXPO’19»

16:56, 21 марта 2019, ПАИ

Парные вязаные игрушки в свадебных костюмах представит псковичка Елена Селюн на выставке «Свадьба EXPO’19». Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Также мастерица презентует свадебные аксессуары: бокалы, подушечки для колец и многое другое.

Елена Селюн также сообщила, что разыграет на «Свадьбе EXPO’19» подарки: два бокала и подушечку для колец.

«В выставке я буду участвовать впервые. Я вяжу игрушки и решила подготовить что-то эксклюзивное к свадьбам. Может быть, в дальнейшем и буду делать такие эксклюзивные вещи в этом направлении», - отметила Елена Селюн.

Напомним, главная еvent-выставка города «Свадьба EXPO`2019» состоится 23 и 24 марта в ТРК «Акваполис».

В ней примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое.

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков, шоу-программа. Кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно будет принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

В рамках выставки в Псковской области в четвертый раз выберут лучшего свадебного фотографа, приём работ на конкурс от «Комсомольской правды – Псков» уже стартовал.

Кроме того, «Псковская правда» объявила о запуске свадебного фотоконкурса «Пара года».

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону: (8112) 702-042.

Вход на выставку будет свободным.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года, читайте здесь>>>