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Общество

Дмитрий Медведев утвердил индексацию зарплат бюджетников с 1 октября

С 1 октября федеральные госорганы и госучреждения должны увеличить на 4,3% оплату труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

Отмечается, что индексация также затронет зарплаты гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, оплата труда которых осуществляется на основе единой тарифной сетки.

Индексация 1 октября текущего года в 4,3% была предусмотрена в бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

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