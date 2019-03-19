Дмитрий Медведев утвердил индексацию зарплат бюджетников с 1 октября
С 1 октября федеральные госорганы и госучреждения должны увеличить на 4,3% оплату труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.
Отмечается, что индексация также затронет зарплаты гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, оплата труда которых осуществляется на основе единой тарифной сетки.
Индексация 1 октября текущего года в 4,3% была предусмотрена в бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.