Психологические услуги для будущих молодоженов представит Академия счастливой семьи на «Свадьбе EXPO`2019»

09:49, 22 марта 2019, ПАИ

Психологические услуги для будущих молодоженов представит на выставке «Свадьба EXPO`2019» Академия счастливой семьи — психологический центр для взрослых и детей. Об этом сообщила психолог-консультант академии, ведущая тренингов «Школа для беременных» Диана Грибанова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Диана Грибанова отметила, что на выставке будут представлены услуги, направленные на поддержку семьи на всех этапах её жизни: психологические тренинги и парные игры, касающиеся создания семьи, консультирование супругов по планированию и рождению ребёнка, консультации и семинары для родителей о развитии и воспитании детей всех возрастов и многое другое.

По мнению Дианы Грибановой, участие в выставке «Свадьба EXPO`2019» — возможность популяризировать свои услуги и донести их до тех, кто планирует свадебное торжество.

Напомним, главная еvent-выставка города «Свадьба EXPO`2019» состоится 23 и 24 марта в ТРК «Акваполис».

В ней примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое.

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков, шоу-программа. Кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно будет принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

В рамках выставки в Псковской области в четвертый раз выберут лучшего свадебного фотографа, приём работ на конкурс от «Комсомольской правды – Псков» уже стартовал.

Кроме того, «Псковская правда» объявила о запуске свадебного фотоконкурса «Пара года».

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону: (8112) 702-042.

Вход на выставку будет свободным.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года, читайте здесь>>>