0
17:54
Псковская «Зоозащита» начала приём заявок на участие в выставке бывших бездомных кошек
17:50
На атомной подлодке «Псков» снова появится подшивка «Псковской правды»
17:38
Более 1 млрд рублей направят на реализацию проекта «Чистая вода» в Псковской области
17:32
Проект строительства в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен» получит господдержку
17:05
Подарочный сертификат на проведение торжества разыграет петербургская «Студия душевных свадеб» на «Свадьбе EXPO’19»
15:50
В гендерные праздники женщины оказались многословнее мужчин
15:22
Наталия Неласая: Сколько помню себя, столько и наш театр
Еще новости
Общество

Неделя детской книги стартует в Пскове 21 марта

21 марта в 11:00 в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (улица Труда, 20) стартует неделя детской книги. Неделя детской книги – праздник книголюбов и всех, кто связан с книгой, праздник новых литературных открытий, встреч с интересными людьми.

Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, в этот день почетными гостями праздника станет писательский тандем - Марина Дороченкова и Анна Кравчук. «Это уникальные писатели-биологи, исследователи, ученые, музейные педагоги, авторы детских книг «Кто перышко потерял», «Путешествие среди коралловых рифов», «В зоопарке скучно не бывает!» Еще одним почетным гостем станет издательство «Антология», - отметили в библиотеке.

Именно при поддержке издательства накануне состоялся детский творческий конкурс «Природа – среда моего обитания», его итоги будут подведены на празднике открытия недели детской книги. Будут награждены победители конкурса.

Участников праздника ждут литературные конкурсы, викторины, сюрпризы, которые подготовили для внимательных читателей детские писатели. На празднике также выступят воспитанники вокально-хореографической студии «Город детства», вокальной студии «Позитив» и фольклорной студии Дома детского творчества.

Книги издательства будут представлены на выставке-продаже, в конце праздника предусмотрена автограф-сессия писателей.

В этот же день 21 марта в 14:00 с участием писателей пройдет интерактивная программа для детей «Путешествие среди коралловых рифов» в детской библиотеке «ЛиК» (Октябрьский проспект, 21).

22 марта в 10:00 - интерактивная программа «Кто перышко потерял?» в детской экологической библиотеке «Радуга» (улица Новоселов, 11).

22 марта в 12:30 - встреча-сюрприз «Вадим Гиппенрейтер: Природа – среда моего обитания» в библиотеке – центре детского чтения (улица Розы Люксембург, 23).

Мероприятия недели проходят при поддержке управления культуры администрации Пскова и издательства «Антология».

Подробная информация о мероприятиях на сайте централизованной библиотечной системы Пскова. Справки по телефону: 56-16-30.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская «Зоозащита» начала приём заявок на участие в выставке бывших бездомных кошек
19 марта 2019
Псковская «Зоозащита» начала приём заявок на участие в выставке бывших бездомных кошек
На атомной подлодке «Псков» снова появится подшивка «Псковской правды»
19 марта 2019
На атомной подлодке «Псков» снова появится подшивка «Псковской правды»
Более 1 млрд рублей направят на реализацию проекта «Чистая вода» в Псковской области
19 марта 2019
Более 1 млрд рублей направят на реализацию проекта «Чистая вода» в Псковской области
Проект строительства в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен» получит господдержку
19 марта 2019
Проект строительства в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен» получит господдержку
Подарочный сертификат на проведение торжества разыграет петербургская «Студия душевных свадеб» на «Свадьбе EXPO’19»
19 марта 2019
Подарочный сертификат на проведение торжества разыграет петербургская «Студия душевных свадеб» на «Свадьбе EXPO’19»
В гендерные праздники женщины оказались многословнее мужчин
19 марта 2019
В гендерные праздники женщины оказались многословнее мужчин
Отель «Покровский» презентует свои возможности на выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове
19 марта 2019
Отель «Покровский» презентует свои возможности на выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове
Гедиминас Таранда встретится с псковичами в проектном офисе «Команда 2018» 22 марта
19 марта 2019
Гедиминас Таранда встретится с псковичами в проектном офисе «Команда 2018» 22 марта

Идет загрузка...