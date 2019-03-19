Псковская ГРЭС готова к пропуску паводковых вод

16:03, 19 марта 2019, ПАИ

В филиале ПАО «ОГК-2» – Псковская ГРЭС завершена подготовка к прохождению весеннего половодья. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, комиссия с участием представителей Ростехнадзора и ГУ МЧС по Псковской области подтвердила готовность станции к пропуску паводковых вод.

Мероприятия, направленные на обеспечение надежного энерго- и теплоснабжения потребителей в период половодья, реализованы в полном объеме. Согласно разработанному графику, проведены ревизия и ремонт оборудования гидроузла, дренажных устройств, уплотнений затворов. Обновлен аварийный запас материально-технических ресурсов, сформированы бригады для аварийно-восстановительных и спасательных работ.

Для снижения вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций произведено понижение уровня воды в водохранилище на 0,10 м от нормального уровня.

Установлено круглосуточное дежурство персонала на плотине. Организован непрерывный дистанционный контроль уровня воды в водохранилище с выводом информации на рабочее место начальника смены электростанции.

Налажено взаимодействие с органами власти Дедовичского, Порховского районов Псковской области, Солецкого района Новгородской области, отделами ГО и ЧС по вопросам обеспечения безопасности населения в период прохождения половодья.

«Наши основные задачи в этот период – обеспечение надежной работы оборудования, безаварийный пропуск паводковых вод и минимизация неблагоприятных последствий половодья», – отметил главный инженер Псковской ГРЭС Владимир Станкевич.

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