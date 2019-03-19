Опасные ямы обнаружили активисты «Убитых дорог» на трассе Псков – Гдов

16:08, 19 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 19 марта, активисты общественного движения «Убитые Дороги» вместе с представителем ГИБДД провели инспекцию на трассе Псков – Гдов и выявили опасные глубокие ямы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе общественной организации.

По словам активистов, «проблемы» начинаются сразу возле деревни Солоново Псковского района. Общественники рассказали, что в ямы легко проваливается «калабашечка» - народный инструмент общественного контроля для измерения ям, которым пользуются и представители ГИБДД. Это говорит о том, что размеры дефектов превышают допустимые значения по ГОСТу. «Причем, ямы не просто большие, но и глубокие с острыми краями – на таких можно легко порезать колесо, что на скорости может привести к ДТП», - отметили общественники.

Активисты также пояснили, что площадь разрушений на трассе значительна и ремонт большими картами «может не спасти». По их словам, таких проблем можно было бы избежать, если бы собственник дороги более внимательно следил за состоянием своего объекта и привлекал подрядные организации для устранения дефектов на стадии их появления.

По данному факту ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району возбудит административное делопроизводство с последующим вынесением штрафных санкций, которые составляют от 200 до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

При этом общественники подчеркнули, что этот участок дороги попал в федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили в Комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, в 2019 году запланировано проведение ремонта автомобильной дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино – Краколье на участке, проходящем от деревни Солоново до конца деревни Елизарово Псковского района.