Заявки от 19 ганзейских городов поступили на Молодую Ганзу 2019 года

16:13, 19 марта 2019, ПАИ

На Молодую Ганзу 2019 года приняты заявки от 19 ганзейских городов из Германии, Нидерландов, России и Швеции. Всего на участие в фестивале заявлены 43 молодых ганзейца, среди них 11 несовершеннолетних, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодежном центре.

Напомним, к участию допускаются представители молодежи от ганзейских городов в возрасте от 15 до 26 лет, официально подавшие заявку на участие. Для того, чтобы официально оформить своё участие в «Молодой Ганзе», необходимо связаться с «Ганзейской дирекцией по проведению праздников» по электронной почте pskovhansa@gmail.com, и запросить логин и пароль для регистрации на сайте псковской Ганзы. Также можно обратиться в администрацию своего города с просьбой включения в состав делегатов Молодой Ганзы.

В четырёхдневной программе «Молодой Ганзы» запланировано проведение образовательных мероприятий, знакомство с городом и заседание, в ходе которого участники движения смогут обменяться опытом в различных сферах деятельности. Также планируется проведение мастер-классов по кулинарии, владению средневековым оружием, изготовлению сувениров и воздушных змеев, которые будут запущены около памятника Александру Невскому. Участники «Молодой Ганзы» примут участие в посадке Аллеи Дружбы, затем для них будет организована экскурсия в Печоры, Изборск. Гостей Пскова будет сопровождать группа волонтеров, прошедших обучение на базе Псковского городского молодежного центра.