0
17:54
Псковская «Зоозащита» начала приём заявок на участие в выставке бывших бездомных кошек
17:50
На атомной подлодке «Псков» снова появится подшивка «Псковской правды»
17:38
Более 1 млрд рублей направят на реализацию проекта «Чистая вода» в Псковской области
17:32
Проект строительства в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен» получит господдержку
17:05
Подарочный сертификат на проведение торжества разыграет петербургская «Студия душевных свадеб» на «Свадьбе EXPO’19»
15:50
В гендерные праздники женщины оказались многословнее мужчин
15:22
Наталия Неласая: Сколько помню себя, столько и наш театр
Еще новости
Общество

Заявки от 19 ганзейских городов поступили на Молодую Ганзу 2019 года

На Молодую Ганзу 2019 года приняты заявки от 19 ганзейских городов из Германии, Нидерландов, России и Швеции. Всего на участие в фестивале заявлены 43 молодых ганзейца, среди них 11 несовершеннолетних, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодежном центре.

Напомним, к участию допускаются представители молодежи от ганзейских городов в возрасте от 15 до 26 лет, официально подавшие заявку на участие. Для того, чтобы официально оформить своё участие в «Молодой Ганзе», необходимо связаться с «Ганзейской дирекцией по проведению праздников» по электронной почте pskovhansa@gmail.com, и запросить логин и пароль для регистрации на сайте псковской Ганзы. Также можно обратиться в администрацию своего города с просьбой включения в состав делегатов Молодой Ганзы.

В четырёхдневной программе «Молодой Ганзы» запланировано проведение образовательных мероприятий, знакомство с городом и заседание, в ходе которого участники движения смогут обменяться опытом в различных сферах деятельности. Также планируется проведение мастер-классов по кулинарии, владению средневековым оружием, изготовлению сувениров и воздушных змеев, которые будут запущены около памятника Александру Невскому. Участники «Молодой Ганзы» примут участие в посадке Аллеи Дружбы, затем для них будет организована экскурсия в Печоры, Изборск. Гостей Пскова будет сопровождать группа волонтеров, прошедших обучение на базе Псковского городского молодежного центра.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Заявки от 19 ганзейских городов поступили на Молодую Ганзу 2019 года Михаил Ведерников обсудил концепцию ганзейского форума с Нинель Салагаевой и Андреем Михеевым ПАО «Транснефть» и ГК «Ростех» подтвердили желание стать партнёрами ганзейского форума в Пскове Первую международную «ганзейскую зарядку» предложили провести в Пскове Алексею Немову К сдаче финального теста готовятся обучающиеся Школы волонтёра Молодой Ганзы в Пскове Глава Пскова представил в «Фейсбуке» новый Ганзейский знак Подготовку к Ганзейским дням обсудили в администрации Пскова Конкурс «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных» проводит Псковская областная библиотека Будущие волонтёры получили краткий экспресс-тур по достопримечательностям Пскова Около 80 биотуалетов и 7 больших стационарных санузлов планируют установить в Пскове к Ганзе-2019
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Псковская «Зоозащита» начала приём заявок на участие в выставке бывших бездомных кошек
19 марта 2019
Псковская «Зоозащита» начала приём заявок на участие в выставке бывших бездомных кошек
На атомной подлодке «Псков» снова появится подшивка «Псковской правды»
19 марта 2019
На атомной подлодке «Псков» снова появится подшивка «Псковской правды»
Более 1 млрд рублей направят на реализацию проекта «Чистая вода» в Псковской области
19 марта 2019
Более 1 млрд рублей направят на реализацию проекта «Чистая вода» в Псковской области
Проект строительства в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен» получит господдержку
19 марта 2019
Проект строительства в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен» получит господдержку
Подарочный сертификат на проведение торжества разыграет петербургская «Студия душевных свадеб» на «Свадьбе EXPO’19»
19 марта 2019
Подарочный сертификат на проведение торжества разыграет петербургская «Студия душевных свадеб» на «Свадьбе EXPO’19»
В гендерные праздники женщины оказались многословнее мужчин
19 марта 2019
В гендерные праздники женщины оказались многословнее мужчин
Отель «Покровский» презентует свои возможности на выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове
19 марта 2019
Отель «Покровский» презентует свои возможности на выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове
Гедиминас Таранда встретится с псковичами в проектном офисе «Команда 2018» 22 марта
19 марта 2019
Гедиминас Таранда встретится с псковичами в проектном офисе «Команда 2018» 22 марта

Идет загрузка...