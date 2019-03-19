Памятные мероприятия в преддверии Дня войск национальной гвардии прошли в Пскове

18:15, 19 марта 2019, ПАИ

Накануне Дня войск национальной гвардии Российской Федерации, в рамках патриотической акции «Дни Росгвардии», личный состав Управления Росгвардии по Псковской области почтил память сотрудников и военнослужащих войск правопорядка, погибших при выполнении служебного и воинского долга.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в мероприятии приняли участие сотрудники, военнослужащие и ветераны Росгвардии.

«Сегодня мы собрались отдать память тем, кто исполнил свой служебный и воинский долг, кто до конца был верен присяге и отдал самое дорогое - жизнь. Их пример беззаветного служения Отечеству, закону и профессии всегда будет перед нами. Память о каждом из них, их благородном служении Родине останется в наших сердцах», - отметил начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов.

Настоятель воинского храма святого Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Теор отслужил литию. В завершение участники мероприятия возложили цветы к памятному знаку и почтили память погибших минутой молчания.