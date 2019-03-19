Временное ограничение движения автомобилей вводится в Псковской области с 25 марта по 23 апреля

18:02, 19 марта 2019, ПАИ

С 25 марта по 23 апреля на дорогах регионального значения в Псковской области вводится временное ограничение движения транспорта с грузом или без, следующих с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это связано со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог из-за их переувлажнения весной.

Участки и наименования автомобильных дорог общего пользования регионального значения размещены в приказе «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в весенний период 2019 года» и приложении к приказу комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области от 11 марта 2019 года, № 58.