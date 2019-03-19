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Общество

Поднадзорная после освобождения из мест лишения свободы жительница Дедовичей наказана за самовольный отъезд в Москву

Прокуратурой Дедовичского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летней местной жительницы. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, приговором Дедовичского районного суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора).

В суде установлено, что при освобождении из мест лишения свободы в отношении ранее судимой женщины установлен административный надзор сроком на 8 лет, при этом установлены ограничения в виде запрета пребывания в местах общественного питания, где осуществляется продажа спиртных напитков и установлена обязательная явка на регистрацию в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания 2 раза в месяц. В связи с нарушением порядка отбывания административного надзора ей установлены дополнительные ограничения в виде запрета пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания в период с 23 часов до 06 часов, запрета на выезд за пределы муниципального образования, являющегося местом жительства или пребывания, без разрешения органа внутренних дел, обязательной явки на регистрацию в МО МВД России «Дедовичский» 3 раза в месяц.

Однако 20 ноября 2018 поднадзорная без уважительной причины самовольно без разрешения МО МВД России «Дедовичский» оставила избранное место жительства и выехала в Москву.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления и данных о личности подсудимой суд назначил наказание в виде 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, на нее возложены дополнительные обязанности.

Приговор вступил в законную силу.

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