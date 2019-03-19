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Общество

Рабочая встреча губернатора Псковской области и главы Минприроды состоялась в Москве

Выполнение задач по укреплению берегов реки Великой вблизи двух псковских монастырей — Мирожского и Снетогорского — обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с Министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным. Двусторонняя рабочая встреча состоялась в понедельник, 18 марта, в Москве. Об Этом Псковскому агентству инофрмации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона подчеркнул, что оба монастырских комплекса с уникальными фресками имеют большую историко-культурную ценность, и обратил внимание на необходимость продолжения работ по спасению древних памятников архитектуры. В обоих случаях требуется берегоукрепление. По предварительным расчетам только на проектно-изыскательские работы по берегоукрепительным мероприятиям необходимо более 36 млн рублей. Выполнение этих работ за счет областного бюджета не представляется возможным, в связи с чем Михаил Ведерников обратился к Дмитрию Кобылкину с просьбой рассмотреть вопрос о включении указанных мероприятий в федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» на 2019 год. В свою очередь губернатор гарантировал исполнение обязательств администрации области по подготовке проектной документации в кратчайшие сроки.

Речь также шла о финансировании мероприятий по вывозу из Псковской области устаревших пестицидов и их уничтожению и внесению изменений в Положение о национальном парке «Себежский». Речь идет об определении видов разрешенного использования земельных участков в городе Себеже и поселке Сосновый Бор, расположенных в границах нацпарка. По мнению областных властей, изменения позволят обеспечить социально-экономическое развитие населенных пунктов.

Глава Минприроды отметил важность поднятых тем и взял все вопросы в дальнейшую проработку.

 

 

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