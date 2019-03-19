Житель Дедовичей предстанет перед судом за рукоприкладство в отношении знакомой

19:50, 19 марта 2019, ПАИ

Прокуратурой Дедовичского района признано законным возбуждение уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ (Совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

По версии дознания 3 января 2019 года мужчина, будучи привлеченным 29 января 2018 года к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния) в одном из развлекательных заведений поселка Дедовичи вновь причинил своей знакомой физическую боль, неоднократно взяв за волосы и толкнув, в результате чего она упала.

Надзор за ходом расследования уголовного дела осуществляет прокуратура района.

«Санкцией названной статьи УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев», - пояснили в прокуратуре.