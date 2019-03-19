В Псковской области стартовала программа по переобучению граждан предпенсионного возраста

19:57, 19 марта 2019, ПАИ

В Псковской области началась реализация ведомственной целевой программы «Об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, ее выполнение идет в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», согласно новому «майскому» Указу Президента РФ.

Программа нацелена на повышение конкурентоспособности граждан предпенсионного возраста на рынке труда и продолжение их трудовой деятельности, отметил председатель Комитета по руду и занятости Псковской области Сергей Аржаников.

В настоящее время к дополнительному профессиональному обучению приступили порядка 40 человек. Это жители Бежаниц, Гдова, Дедовичей, Невеля, Опочки, Палкино, Печор, Плюссы, Порхова, Пустошки, Усвят, Пскова и Великих Лук. Переобучение осуществляется согласно соглашениям, подписанным с профессиональными образовательными организациями региона, по профессиям «секретарь руководителя» (со знанием кадрового дела и современных технологий управления персоналом), «кассир торгового зала» (со знанием товароведения продовольственных и непродовольственных товаров и программы «1С: Управление торговлей 8»), «специалист по социальной работе» и другим.

Всего в 2019 году в Псковской области профессиональную переподготовку пройдут 250 граждан предпенсионного возраста. На эти цели из федерального бюджета выделено 17,5 млн рублей. Софинансирование областного бюджета составляет 5%. Программа рассчитана до 2024 года.

Добавим, что к лицам предпенсионного возраста, имеющим право на обучение по федеральному проекту «Старшее поколение», относятся граждане за 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. При этом обучаться могут как работающие граждане предпенсионного возраста, так и не занятые трудовой деятельностью.