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Общество

Росстат приостановит ежемесячные подсчёты денежных доходов населения

В Росстате намерены перейти на новую методологию расчета денежных доходов и расходов населения. Кроме того, ведомство приостановит ежемесячные подсчеты и перейдет на ежеквартальную оценку, сообщил глава Росстата Павел Малков.

В 2018 году ведомством была утверждена обновленная методика расчета денежных доходов и расходов населения, сообщает РБК. А сегодня научно-методологический совет рекомендовал ее к применению. Как утверждают эксперты, обновленная методика — более качественная, и результаты должны быть «более обоснованные». При этом, заверил Малков, специалисты по-прежнему рассматривают способы ее совершенствования.

Руководитель ведомства добавил, что пока по новой методике расчета денежных доходов граждан «есть некоторые вопросы», в связи с этим будет проведено дополнительное общественное обсуждение в интернете.

Замглавы Росстата Константин Лайкам заверил, что радикальных изменений динамики номинальных и реальных доходов не ожидается.

Отмечается, что уже в апреле по итогам I квартала будут опубликованы данные, посчитанные по новой методологии. Вместе с тем, будет сделан ретроспективный пересчет динамических рядов за минувшие шесть лет — начиная с 2013 года.

Напомним, что последний раз реальные доходы населения выросли в 2013 году — на 4,0%. А 2018 год формально стал пятым годом подряд снижения реальных доходов населения страны.

 

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