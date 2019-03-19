Жителям Завокзального района Пскова напомнили о пожарной безопасности

20:19, 19 марта 2019, ПАИ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области продолжает работу по предотвращению пожаров. Об этом Псковскому агентсту информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно статистике, большинство пожаров происходит в жилом секторе, и в «зоне риска» находятся многодетные семьи. Поэтому проведение профилактической работы в таких семьях имеет большое значение для предупреждения пожаров и гибели людей на них.

Так, 19 марта 2019 года сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Пскову совместно с участковым уполномоченным полиции и сотрудником ГБУСО «Центр социального обслуживания г. Пскова» проведён профилактический рейд по предотвращению пожаров в многоквартирных домах и частном жилом секторе Завокзального района города. Особое внимание было уделено домам и квартирам, в которых проживают многодетные семьи.

В ходе проведенного рейда распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования в быту». С гражданами осуществлены профилактические беседы и инструктажи по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности.

Кроме того, внимание жителей было обращено на недопущение хранения спичек, зажигалок и других различных пожароопасных предметов на видном месте, в зоне доступа детей.