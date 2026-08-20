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Общество

Бесплатно пройти программу стратегического планирования приглашают псковских бизнес-леди

Псковская область продолжает сотрудничество с Общероссийской общественной организацией «Женщины Бизнеса». В этом году организация совместно с Первым международным цифровым университетом открывают набор в программу «Стратегическое планирование и развитие организации». Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

Изображение предоставлено организаторами

Обучение для предпринимателей из Псковской области будет бесплатным.

Программа ориентирована на собственников бизнеса, индивидуальных предпринимателей и руководителей организаций, в том числе некоммерческих. Участники научатся рассматривать свой бизнес как единую систему, освоят инструменты стратегического планирования, роста и масштабирования компании, прокачают управленческие компетенции и смогут выявить точки роста своего дела.

Для участия в конкурсном отборе необходимо подать заявку на сайте организатора до 31 августа. Обучение стартует 18 сентября. По итогам успешного прохождения программы и итоговой аттестации участницы получат удостоверение о повышении квалификации или сертификат.

Ранее сообщалось, что в Псковской области проходит V летний форум «Самолёт», который собрал предпринимателей для обмена опытом, поиска новых идей и переосмысления подходов к развитию бизнеса.

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