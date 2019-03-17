Семеро пожарных тушили возгорание жилого дома в Карамышевской волости

20:30, 19 марта 2019, ПАИ

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании жилого дома в деревне Фомкино Карамышевской волости поступило в 16:45. Для ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 7 человек. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.