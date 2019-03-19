В Пскове дорожной полицией устанавливаются очевидцы ДТП

20:41, 19 марта 2019, ПАИ

В Пскове 28 февраля 2019 года около 16 часов 30 минут неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве во дворе дома № 29/31 по Рижскому проспекту совершил наезд на женщину, 1963 года рождения, после чего с места происшествия скрылся.

Как сообщили Псковскому агентству информации в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, граждан, которые стали очевидцами произошедшего или располагают какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.