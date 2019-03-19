0
22:06
К заявкам на Молодую Ганзу 2019 года присоединился шведский город Визбю
20:52
В Полистовье возвращаются перелётные птицы
19:40
Рабочая встреча губернатора Псковской области и главы Минприроды состоялась в Москве
17:54
Псковская «Зоозащита» начала приём заявок на участие в выставке бывших бездомных кошек
17:50
На атомной подлодке «Псков» снова появится подшивка «Псковской правды»
17:38
Более 1 млрд рублей направят на реализацию проекта «Чистая вода» в Псковской области
17:32
Проект строительства в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен» получит господдержку
Еще новости
Общество

В Пскове дорожной полицией устанавливаются очевидцы ДТП

В Пскове 28 февраля 2019 года около 16 часов 30 минут неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве во дворе дома № 29/31 по Рижскому проспекту совершил наезд на женщину, 1963 года рождения, после чего с места происшествия скрылся.

Как сообщили Псковскому агентству информации в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, граждан, которые стали очевидцами произошедшего или располагают какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К заявкам на Молодую Ганзу 2019 года присоединился шведский город Визбю
19 марта 2019
К заявкам на Молодую Ганзу 2019 года присоединился шведский город Визбю
В Полистовье возвращаются перелётные птицы
19 марта 2019
В Полистовье возвращаются перелётные птицы
Рабочая встреча губернатора Псковской области и главы Минприроды состоялась в Москве
19 марта 2019
Рабочая встреча губернатора Псковской области и главы Минприроды состоялась в Москве
Псковская «Зоозащита» начала приём заявок на участие в выставке бывших бездомных кошек
19 марта 2019
Псковская «Зоозащита» начала приём заявок на участие в выставке бывших бездомных кошек
На атомной подлодке «Псков» снова появится подшивка «Псковской правды»
19 марта 2019
На атомной подлодке «Псков» снова появится подшивка «Псковской правды»
Более 1 млрд рублей направят на реализацию проекта «Чистая вода» в Псковской области
19 марта 2019
Более 1 млрд рублей направят на реализацию проекта «Чистая вода» в Псковской области
Проект строительства в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен» получит господдержку
19 марта 2019
Проект строительства в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен» получит господдержку
Подарочный сертификат на проведение торжества разыграет петербургская «Студия душевных свадеб» на «Свадьбе EXPO’19»
19 марта 2019
Подарочный сертификат на проведение торжества разыграет петербургская «Студия душевных свадеб» на «Свадьбе EXPO’19»

Идет загрузка...