Акцию «Наш флаг – наша гордость» провели псковские росгвардейцы

11:53, 21 августа 2026, ПАИ

Праздничную акцию «Наш флаг – наша гордость» провели сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области в преддверии празднования Дня Государственного флага РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области







Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля вручали посетителям офисов приёма ленточки с символикой триколора. Также они поделились интересными фактами об истории праздника, который вся страна отметит уже завтра, 22 августа.

«Государственный флаг – это наша история, наши победы и наша общая ответственность за будущее страны», – отметили сотрудники ведомства, обращаясь к псковичам.

Напомним, что мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага РФ, пройдут в Пскове 22 августа.