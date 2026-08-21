Флаг России развернут на набережной реки Великой в Пскове
Триколор будет развёрнут на набережной Пскова. Акция приурочена ко Дню Государственного флага России, сообщили ПАИ в пресс-службе министерства молодёжной политики Псковской области.
Мероприятие состоится на набережной реки Великой (пересечение с улицей Детской) 21 августа в 17:00. Организаторы приглашают всех жителей и гостей города присоединиться к акции.
«Это мероприятие станет символом единства и гордости за нашу страну. Приходите всей семьёй, с друзьями. Пусть этот день запомнится нам общими эмоциями и красивыми кадрами», – отметили организаторы.
Акция проводится в преддверии Дня Государственного флага России, который ежегодно отмечается 22 августа.
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