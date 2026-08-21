Флаг России развернут на набережной реки Великой в Пскове

12:31, 21 августа 2026, ПАИ

Триколор будет развёрнут на набережной Пскова. Акция приурочена ко Дню Государственного флага России, сообщили ПАИ в пресс-службе министерства молодёжной политики Псковской области.

Мероприятие состоится на набережной реки Великой (пересечение с улицей Детской) 21 августа в 17:00. Организаторы приглашают всех жителей и гостей города присоединиться к акции.

«Это мероприятие станет символом единства и гордости за нашу страну. Приходите всей семьёй, с друзьями. Пусть этот день запомнится нам общими эмоциями и красивыми кадрами», – отметили организаторы.

Акция проводится в преддверии Дня Государственного флага России, который ежегодно отмечается 22 августа.