Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Аллею туй высадили в Пскове мировые судьи

В честь 25-летия мировой юстиции в Псковской области мировые судьи и сотрудники их аппаратов посадили аллею туй. Небольшая аллея появилась у здания мировых судей в Пскове на улице Николая Васильева, 79, передаёт корреспондент ПАИ.

Марина Чамкина. Фото: ПАИ

«Сегодня мы провели мероприятие по благоустройству и озеленению территории у здания мировых судей в Пскове. Это мероприятие проводится в честь 25-летия мировой юстиции в Псковской области и приурочено в том числе ко Дню Государственного флага России. И, конечно, мы проводим это мероприятие для объединения коллег – теперь у каждого из них будет свой «питомец», – отметила министр юстиции Псковской области Марина Чамкина.

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Напомним, 17 июля в правительстве региона отметили юбилей мировой юстиции Псковской области. Ровно четверть века назад в регионе начали строить систему, которая теперь обрабатывает более 120 тысяч дел ежегодно. В зале собрались мировые судьи, их помощники, ветераны системы – все те, кто начинал с нуля строить институт мировой юстиции в регионе.

Как чествовали хранителей правосудия, кто получил главные награды и что нарисовали участники конкурса «Мировая юстиция глазами детей» – смотрите в нашем фоторепортаже.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






21 августа 2026

Диспансеризацию нужно проходить не только тем, кто планирует беременность – врач
21 августа 2026

Как сберечь суставы при ревматоидном артрите, расскажет доктор Васильев в «Секретах тела»
21 августа 2026

Учитель из Пскова вышла в финал Всероссийского конкурса «Гуру физкультуры»

21 августа 2026

Псковский врач: Пациентки гинеколога требуют к себе бережного и деликатного отношения
21 августа 2026

За мужество и отвагу: псковских росгвардейцев наградили в преддверии Дня Государственного флага
21 августа 2026

«Сферум» запускает Всероссийский хакатон для школьников и педагогов
21 августа 2026

Директор псковской гимназии вошла в топ-300 лучших руководителей школ страны
21 августа 2026

Штормовой ветер ожидается в Псковской области 22 и 23 августа

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...