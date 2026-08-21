Аллею туй высадили в Пскове мировые судьи

12:06, 21 августа 2026, ПАИ

В честь 25-летия мировой юстиции в Псковской области мировые судьи и сотрудники их аппаратов посадили аллею туй. Небольшая аллея появилась у здания мировых судей в Пскове на улице Николая Васильева, 79, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сегодня мы провели мероприятие по благоустройству и озеленению территории у здания мировых судей в Пскове. Это мероприятие проводится в честь 25-летия мировой юстиции в Псковской области и приурочено в том числе ко Дню Государственного флага России. И, конечно, мы проводим это мероприятие для объединения коллег – теперь у каждого из них будет свой «питомец», – отметила министр юстиции Псковской области Марина Чамкина.

Напомним, 17 июля в правительстве региона отметили юбилей мировой юстиции Псковской области. Ровно четверть века назад в регионе начали строить систему, которая теперь обрабатывает более 120 тысяч дел ежегодно. В зале собрались мировые судьи, их помощники, ветераны системы – все те, кто начинал с нуля строить институт мировой юстиции в регионе.

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