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Общество

Стартовал второй этап конкурса «Псковская область. По страницам истории»

Жителей Псковской области приглашают принять участие во втором этапе конкурса «Псковская область. По страницам истории», который продлится до 10 сентября. Об этом ПАИ сообщили в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Изображение ПАИ предоставили организаторы

Конкурс призван расширить культурный кругозор школьников и студентов, воспитать в молодёжи духовно-нравственные ценности и дать возможность всесторонне изучить историко-культурное и духовное наследие родного края. Участники должны показать свои знания и любовь к истории Псковской области, осмыслить её ключевые события и достопримечательности.

К участию приглашаются граждане России в возрасте от 14 до 35 лет – учащиеся школ, студенты колледжей и вузов, активисты молодёжных, патриотических и общественных объединений.

Для участия необходимо пройти регистрацию. После получения письма с подтверждением – направить ответным письмом эссе на тему «Псковская область. По страницам истории». В нём нужно рассказать о знаковых событиях или достопримечательностях Псковской области, оставивших наибольшее впечатление. Более подробную информацию о платформе для регистрации участников можно найти в официальной группе «Молодёжь Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Победители конкурса станут обладателями сертификатов программы «Больше, чем путешествие» и отправятся в бесплатные двухдневные туристические поездки по Псковской области в одну из следующих дат: с 27 по 28 ноября 2026 года; с 4 по 5 декабря 2026 года; с 11 по 12 декабря 2026 года.

Все расходы на проживание, питание, проезд в рамках программы и участие в мероприятиях организаторы берут на себя.

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках программы «Больше, чем путешествие».

Организаторами конкурса выступают АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив», АНО «Больше, чем путешествие» при содействии министерства молодёжной политики Псковской области.

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