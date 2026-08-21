Стартовал второй этап конкурса «Псковская область. По страницам истории»

12:06, 21 августа 2026, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают принять участие во втором этапе конкурса «Псковская область. По страницам истории», который продлится до 10 сентября. Об этом ПАИ сообщили в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Конкурс призван расширить культурный кругозор школьников и студентов, воспитать в молодёжи духовно-нравственные ценности и дать возможность всесторонне изучить историко-культурное и духовное наследие родного края. Участники должны показать свои знания и любовь к истории Псковской области, осмыслить её ключевые события и достопримечательности.

К участию приглашаются граждане России в возрасте от 14 до 35 лет – учащиеся школ, студенты колледжей и вузов, активисты молодёжных, патриотических и общественных объединений.

Для участия необходимо пройти регистрацию. После получения письма с подтверждением – направить ответным письмом эссе на тему «Псковская область. По страницам истории». В нём нужно рассказать о знаковых событиях или достопримечательностях Псковской области, оставивших наибольшее впечатление. Более подробную информацию о платформе для регистрации участников можно найти в официальной группе «Молодёжь Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Победители конкурса станут обладателями сертификатов программы «Больше, чем путешествие» и отправятся в бесплатные двухдневные туристические поездки по Псковской области в одну из следующих дат: с 27 по 28 ноября 2026 года; с 4 по 5 декабря 2026 года; с 11 по 12 декабря 2026 года.

Все расходы на проживание, питание, проезд в рамках программы и участие в мероприятиях организаторы берут на себя.

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках программы «Больше, чем путешествие».

Организаторами конкурса выступают АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив», АНО «Больше, чем путешествие» при содействии министерства молодёжной политики Псковской области.