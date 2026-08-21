Паломники из Великих Лук смогут поклониться мощам Спиридона Тримифунтского 2 сентября

12:12, 21 августа 2026, ПАИ

Великолукская епархия 2 сентября организует паломничество в Псков к мощам святителя Спиридона Тримифунтского, сообщили ПАИ в отделе Великолукской епархии по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

1 и 2 сентября в Пскове будет пребывать для поклонения верующих десница святителя христианского мира Спиридона Тримифунтского. 2 сентября духовенство Великолукской епархии во главе с епископом Великолукским и Невельским Варнавой совершит паломничество к святыне в Псков. Его преосвященство возглавит литургию и молебен святителю в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова 2 сентября. Начало богослужения в 9:00.

Миряне могут самостоятельно поклониться мощам в Пскове 1 и 2 сентября или присоединиться к паломничеству Великолукской епархии 2 сентября, записавшись на трансфер до 27 августа (включительно) в свечных лавках храмов епархии. Транспортная логистика будет определена исходя из количества записавшихся и мест их сбора.

Уточнить информацию о епархиальном паломничестве 2 сентября к деснице святителя Спиридона Тримифунтского в Псков можно у ответственных за паломничество, временно назначенных во всех благочиниях Великолукской епархии.

Святитель Спиридон ещё при жизни прославился своей быстрой помощью всем, оказавшимся в беде. Паства любила его за доброту, простоту и мудрость. По горячим молитвам святителя Спиридона Господь исцелял больных и посылал утешение нуждающимся. Множество людей и в наши дни молитвенно обращаются за поддержкой и заступлением к мощам святителя, которые хранятся на острове Корфу в Греции.

17 августа, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, десница святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского прибыла в Россию. Принесение мощей организовано комиссией по паломничеству и принесению святынь Русской православной церкви, возглавляемой митрополитом Псковским и Порховским Матфеем. Частице мощей святителя в Пскове можно поклониться 1 и 2 сентября.