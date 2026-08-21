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Общество

Псковская областная ветлаборатория получила современный ПЦР-амплификатор

Для ГБУ «Псковская областная ветеринарная лаборатория» приобрели современный амплификатор MA-9600P, предназначенный для проведения ПЦР-исследований в режиме реального времени, сообщили ПАИ в региональном комитете по ветеринарии.

Фото: комитет по ветеринарии Псковской области

Оборудование рассчитано на одновременную обработку до 96 образцов. Благодаря этому специалисты смогут проводить исследования параллельно в большом объёме, что особенно важно при значительном потоке проб. Использование нового прибора позволит повысить производительность лаборатории и сократить время проведения ПЦР-исследований.

Амплификатор применяется для широкого спектра диагностических задач, в том числе для выявления и количественного определения возбудителей инфекционных заболеваний. С его помощью можно обнаруживать вирусы и бактерии в различных биологических образцах.

Новое оборудование закуплено в рамках реализации Комплексного плана мероприятий по профилактике заразных, в том числе особо опасных болезней животных на территории Псковской области на 2023–2028 годы. Документ утвержден губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Появление современного оборудования позволит Псковской областной ветеринарной лаборатории повысить эффективность исследований и оперативнее проводить диагностику инфекционных заболеваний животных.

Ранее сообщалось, что в Бежаницах начался капремонт кровли ветлечебницы.

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