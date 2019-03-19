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Общество

День единого приёма граждан пройдёт в УФССП России по Псковской области 28 марта

28 марта 2019 года с 14 до 20 часов в Управлении ФССП России по Псковской области и в его структурных подразделениях будет проводиться День единого приема граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Прием граждан и представителей организаций должностными лицами Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области по вопросам, входящим в компетенцию ФССП России, будет проводиться по адресу: г. Псков, ул. Текстильная, д. 3.

Предварительная запись на личный прием к руководителю Управления, заместителям руководителя Управления, начальникам отделов аппарата Управления ФССП России по Псковской области осуществляется по телефону: 8(8112)-69-90-20.

По адресу Текстильная, д. 3, также находится Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по г. Пскову и Псковскому району и Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Псковской области.

ОСП № 1, № 2 города Пскова и ОСП Псковского района находятся по адресу — ул. М. Горького, д.1. (3 этаж).

Адреса отделов судебных приставов, расположенных в районных центрах Псковской области, можно найти на сайте Управления ФССП России по Псковской области – www.r60.fssprus.ru – (раздел «Об Управлении», подраздел «Контакты»).

Цель проведения Дня единого приёма граждан: повышение уровня доступности и открытости службы судебных приставов для граждан, оказание гражданам помощи по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также юридической помощи по данным вопросам.

Напоминаем, что вход в здание Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области осуществляется в пропускном режиме. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям физических и юридических лиц ещё и документ, подтверждающий полномочия.

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