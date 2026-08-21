Минздрав с 1 сентября обновит правила проведения диспансеризации

09:40, 21 августа 2026, ПАИ

Порядок ведения карты учёта диспансеризации обновят в России с 1 сентября. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе отмечается, что при оценке липидного профиля врачи начнут определять концентрации холестерина ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, а также уровень триглицеридов. Также в рамках диагностики медики будут рассчитывать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца. А после второго этапа прохождения диспансеризации в медицинской карте пациента отразят результаты осмотра дерматовенерологом и данные ультразвукового исследования брюшной аорты, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 1 сентября вступает в силу ещё один приказ Минздрава России, который расширяет перечень должностей для среднего медицинского персонала, Изменения направлены на упорядочение функционала среднего звена и уточнение профессиональных траекторий в системе здравоохранения. Расширение перечня должностей призвано повысить профессиональный статус специалистов и помочь в решении кадрового вопроса, особенно актуального для развития первичного звена медицинской помощи в регионах.